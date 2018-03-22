Порошенко оприлюднив економічні втрати від агресії РФ в...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
В 2014 году производственные мощности переводятся в г. Дергачи, Харьковской области. Запускается новый завод по производству морозильных ларей.
В 2015 году, для расширения производственных мощностей приобретается участок для строительства нового завода в г. Винница, разворачивается на полную мощность производство под Харьковом. Освоен выпуск совершенно новых видов холодильных машин, которые не имеют аналогов в мире.