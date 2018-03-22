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Порошенко оприлюднив економічні
втрати від агресії РФ в...

Порошенко оприлюднив економічні втрати від агресії РФ в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 10:35

А подумать у кого на поводу пошли зрада?
nik1
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 12:11

Re: Порошенко оприлюднив економічні втрати від агресії РФ в.

  Criticus написав:И из этих 3% еще нужно вычесть часть предприятий и населения, которые мигрировали на контитентальную часть страны.

Некоторые крупные компании перенесли производство. Тут с Вами соглашусь, например UBC Group перенесли с Крыма производство:
http://beer-co.com/index.php?option=com ... dit&id=127
В 2014 году производственные мощности переводятся в г. Дергачи, Харьковской области. Запускается новый завод по производству морозильных ларей.

В 2015 году, для расширения производственных мощностей приобретается участок для строительства нового завода в г. Винница, разворачивается на полную мощность производство под Харьковом. Освоен выпуск совершенно новых видов холодильных машин, которые не имеют аналогов в мире.
BIGor
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