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Одеситку оштрафували на 3,7 млн грн за литовські номери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:02
Пропонуємо до обговорення:
Власницю автомобіля Cadillac Escalade на литовських номерах оштрафували на 3,7 млн
Дивися повний текст Одеситку оштрафували на 3,7 млн грн за литовські номери
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R2
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:02
Скупой платит дважды... т.е. 3,7 миллиона... в принципе всё честно.
“People shouldn't be afraid of their government. Government should be afraid of their people.” (c) Alan Moore
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pankov_dg
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:09
pankov_dg написав:
Скупой платит дважды... т.е. 3,7 миллиона... в принципе всё честно.
Из комментария ясно одно,что автор ссытся кипятком от радости,что человека оштрафлвали.
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sena_2008atp
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:16
sena_2008atp написав:
Из комментария ясно одно,что автор ссытся кипятком от радости,что человека оштрафлвали.
Нарушителя закона
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laa1999
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:22
Г..но это, а не закон
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De Bil
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:24
Гімн б.л.я.харів:
Я давним-давно хотів
Пересісти з Жигулів
На великий Каділак
До упора повний бак.
Бог почув мої слова
І сказав: "Ходи сюда.
Номер із Литви чіпляй.
Їдь собі панти ганяй."
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NetSerpent
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:27
De Bil написав:
Г..но это, а не закон
А еще г.. НДС, поборы в пенсионный фонд и прочие налоги и сборы.
Но медицина, образование и прочее должно быть исключительно бесплатным.. а еще дороги армия и т.д.
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ssnet
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:29
И так должно быть с каждым блохастым!
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Vint
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