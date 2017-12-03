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Одеситку оштрафували на 3,7
млн грн за литовські номери

Одеситку оштрафували на 3,7 млн грн за литовські номери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:02

Одеситку оштрафували на 3,7 млн грн за литовські номери

Пропонуємо до обговорення:
Власницю автомобіля Cadillac Escalade на литовських номерах оштрафували на 3,7 млн

Дивися повний текст Одеситку оштрафували на 3,7 млн грн за литовські номери.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:02

Скупой платит дважды... т.е. 3,7 миллиона... в принципе всё честно.
“People shouldn't be afraid of their government. Government should be afraid of their people.” (c) Alan Moore
pankov_dg
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:09

  pankov_dg написав:Скупой платит дважды... т.е. 3,7 миллиона... в принципе всё честно.

Из комментария ясно одно,что автор ссытся кипятком от радости,что человека оштрафлвали.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:16

  sena_2008atp написав: Из комментария ясно одно,что автор ссытся кипятком от радости,что человека оштрафлвали.

Нарушителя закона
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:22

Г..но это, а не закон
De Bil
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:24

Гімн б.л.я.харів:
Я давним-давно хотів
Пересісти з Жигулів
На великий Каділак
До упора повний бак.
Бог почув мої слова
І сказав: "Ходи сюда.
Номер із Литви чіпляй.
Їдь собі панти ганяй."
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:27

  De Bil написав:Г..но это, а не закон

А еще г.. НДС, поборы в пенсионный фонд и прочие налоги и сборы.
Но медицина, образование и прочее должно быть исключительно бесплатным.. а еще дороги армия и т.д.
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И так должно быть с каждым блохастым!
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:36

Одесситке надо подавать апелляцию и тянуть резину. Амнистия неизбежна - скоро выборы!
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:50

если штрафовать - то всех, если нет - то никого. Что это за избирательное правосудие? Хотя о чём я - в этой стране такое в порядке вещей.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
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