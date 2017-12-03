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Одеситку оштрафували на 3,7 млн грн за литовські номери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:44
ssnet написав:
и прочие налоги и сборы.
Но медицина, образование и прочее должно быть исключительно бесплатным.. а еще дороги армия и т.д.
вот только не нужно про "бесплатную" медицину и "бесплатное" образование...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:25
laa1999 написав: sena_2008atp написав:
Из комментария ясно одно,что автор ссытся кипятком от радости,что человека оштрафлвали.
Нарушителя закона
Какого закона? Постановы? Иди декрета сотрудника минсдоха? Более детально напишите, что человек нарушил.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:55
ssnet написав: De Bil написав:
Г..но это, а не закон
А еще г.. НДС, поборы в пенсионный фонд и прочие налоги и сборы.
Но медицина, образование и прочее должно быть исключительно бесплатным.. а еще дороги армия и т.д.
Простите, Вы вот это точно про Украину написали?
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:30
нас за дурних тримають... самі бідні людиди європи можуть придбати жигуля по ціні ауді
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:18
"Владелицу автомобиля Cadillac Escalade на литовских номерах "
У меня только один вопрос - в каких таких документах указано что она является ВЛАДЕЛИЦЕЙ автомобиля на литовских номерах ?
На сколько я знаю, они все катаются по доверенности как сотрудники литовской компании, находящиеся в командировке на автомобиле литовской компании. И любому остановившему их полицейскому они говорят - "автомобиль не мой, я только управляю им. Если у вас есть какие-либо вопросы по управлению авто, типа нарушения ПДД, то составляйте на меня админпротокол, а если вопросы по таможенному оформлению данного транспортного средства, то а) это не ваша компетенция - полиция не занимается таможкой, б) задавайте свои вопросы владельцу автомобиля, а не мне. Всё. Вопрос закрыт и едут дальше абсолютно ЗАКОННО."
Юридически всё абсолютно ЧИСТО. Если бы где-то было нарушение закона, то их всех бы давно закрыли, но есть дырка в законе, вот ею люди и пользуются.
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LutsMan
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:20
LutsMan написав:
"Владелицу автомобиля Cadillac Escalade на литовских номерах "
У меня только один вопрос - в каких таких документах указано что она является ВЛАДЕЛИЦЕЙ автомобиля на литовских номерах ?
На сколько я знаю, они все катаются по доверенности как сотрудники литовской компании, находящиеся в командировке на автомобиле литовской компании. И любому остановившему их полицейскому они говорят - "автомобиль не мой, я только управляю им. Если у вас есть какие-либо вопросы по управлению авто, типа нарушения ПДД, то составляйте на меня админпротокол, а если вопросы по таможенному оформлению данного транспортного средства, то а) это не ваша компетенция - полиция не занимается таможкой, б) задавайте свои вопросы владельцу автомобиля, а не мне. Всё. Вопрос закрыт и едут дальше абсолютно ЗАКОННО."
Юридически всё абсолютно ЧИСТО. Если бы где-то было нарушение закона, то их всех бы давно закрыли, но есть дырка в законе, вот ею люди и пользуются.
Она это по тупости в протоколе указала)
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