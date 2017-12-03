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Одеситку оштрафували на 3,7
млн грн за литовські номери

Одеситку оштрафували на 3,7 млн грн за литовські номери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:44

Re: Одеситку оштрафували на 3,7 млн грн за литовські номери

  ssnet написав:и прочие налоги и сборы.
Но медицина, образование и прочее должно быть исключительно бесплатным.. а еще дороги армия и т.д.


вот только не нужно про "бесплатную" медицину и "бесплатное" образование...
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:25

  laa1999 написав:
  sena_2008atp написав: Из комментария ясно одно,что автор ссытся кипятком от радости,что человека оштрафлвали.

Нарушителя закона

Какого закона? Постановы? Иди декрета сотрудника минсдоха? Более детально напишите, что человек нарушил.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:55

  ssnet написав:
  De Bil написав:Г..но это, а не закон

А еще г.. НДС, поборы в пенсионный фонд и прочие налоги и сборы.
Но медицина, образование и прочее должно быть исключительно бесплатным.. а еще дороги армия и т.д.

Простите, Вы вот это точно про Украину написали?
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нас за дурних тримають... самі бідні людиди європи можуть придбати жигуля по ціні ауді
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:18

Re: Одеситку оштрафували на 3,7 млн грн за литовські номери

"Владелицу автомобиля Cadillac Escalade на литовских номерах "
У меня только один вопрос - в каких таких документах указано что она является ВЛАДЕЛИЦЕЙ автомобиля на литовских номерах ?
На сколько я знаю, они все катаются по доверенности как сотрудники литовской компании, находящиеся в командировке на автомобиле литовской компании. И любому остановившему их полицейскому они говорят - "автомобиль не мой, я только управляю им. Если у вас есть какие-либо вопросы по управлению авто, типа нарушения ПДД, то составляйте на меня админпротокол, а если вопросы по таможенному оформлению данного транспортного средства, то а) это не ваша компетенция - полиция не занимается таможкой, б) задавайте свои вопросы владельцу автомобиля, а не мне. Всё. Вопрос закрыт и едут дальше абсолютно ЗАКОННО."
Юридически всё абсолютно ЧИСТО. Если бы где-то было нарушение закона, то их всех бы давно закрыли, но есть дырка в законе, вот ею люди и пользуются.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:20

  LutsMan написав:"Владелицу автомобиля Cadillac Escalade на литовских номерах "
У меня только один вопрос - в каких таких документах указано что она является ВЛАДЕЛИЦЕЙ автомобиля на литовских номерах ?
На сколько я знаю, они все катаются по доверенности как сотрудники литовской компании, находящиеся в командировке на автомобиле литовской компании. И любому остановившему их полицейскому они говорят - "автомобиль не мой, я только управляю им. Если у вас есть какие-либо вопросы по управлению авто, типа нарушения ПДД, то составляйте на меня админпротокол, а если вопросы по таможенному оформлению данного транспортного средства, то а) это не ваша компетенция - полиция не занимается таможкой, б) задавайте свои вопросы владельцу автомобиля, а не мне. Всё. Вопрос закрыт и едут дальше абсолютно ЗАКОННО."
Юридически всё абсолютно ЧИСТО. Если бы где-то было нарушение закона, то их всех бы давно закрыли, но есть дырка в законе, вот ею люди и пользуются.

Она это по тупости в протоколе указала)
Vint
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:42

Vint
Мало-ли что она там наговорила в состоянии аффекта. Она могла написать, что её украли инопланетяне и она убила Кеннеди. Полиция и суд должны располагать только документальными фактами.
Допускаю, что эта мадам действительно купила в Литве авто, но приехав на нём в Украину и узнав сколько будет стоить его растаможка просто забила и каталась на литовских номерах. Но тоже есть нюанс - при продаже в Литве должны были забрать постоянные номера и выдать временные транзитные.
Короче говоря, ситуация не ясная, нужно знать детали. Думаю, что продолжается процесс запугивания евроблях в СМИ. Похоже, других способов воздействия на них власть пока не придумала.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:52

  LutsMan написав:Vint
Мало-ли что она там наговорила в состоянии аффекта. Она могла написать, что её украли инопланетяне и она убила Кеннеди. Полиция и суд должны располагать только документальными фактами.
Допускаю, что эта мадам действительно купила в Литве авто, но приехав на нём в Украину и узнав сколько будет стоить его растаможка просто забила и каталась на литовских номерах. Но тоже есть нюанс - при продаже в Литве должны были забрать постоянные номера и выдать временные транзитные.
Короче говоря, ситуация не ясная, нужно знать детали. Думаю, что продолжается процесс запугивания евроблях в СМИ. Похоже, других способов воздействия на них власть пока не придумала.

Я пригонял себе авто из Германии (евро5/2013) и платил все пошлины - их вышло около 100к грн. В курсе всех процедур.

Есть протокол, что она ехала за рулём ещё и стояла под запрещающим знаком, с ее подписью. Владеть не обязательно чтобы оштрафовали.
Vint
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 23:02

а почему судебная система накладывает штрафы не на всех, а только на некоторых?...
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 23:37

Re: Одеситку оштрафували на 3,7 млн грн за литовські номери

Советую ознакомиться с текстом решения.
Ну поймали ТП за рулем машины, которую ввез какой-то хитрый белорус. Быстро наваяли протокол по 485й и сдали в суд. Зато теперь знаем, что ввезти кадиллак легально стоит 1217129,05 гривен. За ТП не волнуйтесь, раз нет ума нормальные документы сделать и четко по стамбулке ввезти, то пусть платит. В ВС у нее шансов нет, разве что переспать с одним ректором академии из родного города.
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