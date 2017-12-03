Одеситку оштрафували на 3,7 млн грн за литовські номери

Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:18

"Владелицу автомобиля Cadillac Escalade на литовских номерах "

У меня только один вопрос - в каких таких документах указано что она является ВЛАДЕЛИЦЕЙ автомобиля на литовских номерах ?

На сколько я знаю, они все катаются по доверенности как сотрудники литовской компании, находящиеся в командировке на автомобиле литовской компании. И любому остановившему их полицейскому они говорят - "автомобиль не мой, я только управляю им. Если у вас есть какие-либо вопросы по управлению авто, типа нарушения ПДД, то составляйте на меня админпротокол, а если вопросы по таможенному оформлению данного транспортного средства, то а) это не ваша компетенция - полиция не занимается таможкой, б) задавайте свои вопросы владельцу автомобиля, а не мне. Всё. Вопрос закрыт и едут дальше абсолютно ЗАКОННО."

Юридически всё абсолютно ЧИСТО. Если бы где-то было нарушение закона, то их всех бы давно закрыли, но есть дырка в законе, вот ею люди и пользуются.