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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 бер, 2018 08:29
Re: Одеситку оштрафували на 3,7 млн грн за литовські номери
Рекомендую к прочтению - "Нерастаможенные автомобили: можно ли ездить в Украине?"
Додано: Суб 24 бер, 2018 11:26
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