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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 бер, 2018 08:29
Re: Одеситку оштрафували на 3,7 млн грн за литовські номери
Рекомендую к прочтению - "Нерастаможенные автомобили: можно ли ездить в Украине?"
Додано: Суб 24 бер, 2018 11:26
Додано: Суб 24 бер, 2018 13:08
Як на мене - це один з варіантів справедливого вирішення питання
1 Легалізувати безкоштовно авто вартістю до 3000 доларів , з умовою приведення їх до екологічних норм Євро-5, або утилізації власного жигуля/волги/запорожця/москвіча/трабанта.
Тобто сама людина , спочатку на сервісі приводить авто до потрібного стану - а потім легально отримує документи (питання корупції сервісних організацій які будуть давати документи євро-5 гратам- треба перевести в судову площину)
2 Авто вартістю 3000-20000 легалізувати на тих самих правилах але + мито нехай в 10% від вартості
3 Авто вартістю 20 000 і вище - легалізувати по існуючим правилам розмитнення(як правило авто такої вартості вже Євро-5)
Таким чином буде і соціальна справедливість і наповненя бюджету.
Ще простіше
Кошти отримані від легалізації Євроблях роздати покупцям нових авто за останні 5 років.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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