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Одеситку оштрафували на 3,7 млн грн за литовські номери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 бер, 2018 14:36
А где взять бензин под Евро-5?
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Миша-клиент
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Додано: Суб 24 бер, 2018 21:28
budivelnik написав: Cler написав:
а почему судебная система накладывает штрафы не на всех, а только на некоторых?...
Як на мене - це один з варіантів справедливого вирішення питання
1 Легалізувати безкоштовно авто вартістю до 3000 доларів , з умовою приведення їх до екологічних норм Євро-5, або утилізації власного жигуля/волги/запорожця/москвіча/трабанта.
Тобто сама людина , спочатку на сервісі приводить авто до потрібного стану - а потім легально отримує документи (питання корупції сервісних організацій які будуть давати документи євро-5 гратам- треба перевести в судову площину)
2 Авто вартістю 3000-20000 легалізувати на тих самих правилах але + мито нехай в 10% від вартості
3 Авто вартістю 20 000 і вище - легалізувати по існуючим правилам розмитнення(як правило авто такої вартості вже Євро-5)
Таким чином буде і соціальна справедливість і наповненя бюджету.
Ще простіше
Кошти отримані від легалізації Євроблях роздати покупцям нових авто за останні 5 років.
Это не в США случаем директора представительства фолксвагена немножко посадили за несоответствие нулёвых заводских машин с дизелем? То завод не смог заточить двигателя и выхлопы, а вы напильником и топором собираетесь развалюхи с евро 1,2,3 довести до евро 5.
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Ratatui
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Додано: Суб 24 бер, 2018 23:36
Ratatui написав: budivelnik написав: Cler написав:
а почему судебная система накладывает штрафы не на всех, а только на некоторых?...
Як на мене - це один з варіантів справедливого вирішення питання
1 Легалізувати безкоштовно авто вартістю до 3000 доларів , з умовою приведення їх до екологічних норм Євро-5, або утилізації власного жигуля/волги/запорожця/москвіча/трабанта.
Тобто сама людина , спочатку на сервісі приводить авто до потрібного стану - а потім легально отримує документи (питання корупції сервісних організацій які будуть давати документи євро-5 гратам- треба перевести в судову площину)
2 Авто вартістю 3000-20000 легалізувати на тих самих правилах але + мито нехай в 10% від вартості
3 Авто вартістю 20 000 і вище - легалізувати по існуючим правилам розмитнення(як правило авто такої вартості вже Євро-5)
Таким чином буде і соціальна справедливість і наповненя бюджету.
Ще простіше
Кошти отримані від легалізації Євроблях роздати покупцям нових авто за останні 5 років.
Это не в США случаем директора представительства фолксвагена немножко посадили за несоответствие нулёвых заводских машин с дизелем? То завод не смог заточить двигателя и выхлопы, а вы напильником и топором собираетесь развалюхи с евро 1,2,3 довести до евро 5.
Євро-5 - це двигун з каталізатором.
Вартість цього комплекта б/у приблизно 2000 доларів, тому практично любу розвалюху+2000 доларів можна привести до Євро-5
При цьому Ви чомусь пропустили інший варіант який я також пропонував
Купує людина тут Ваз/Волга/Мосвич/ЗАЗ - і утилізує , а за це отримує право легалізувати одну розвалюху
Відраз і екологія покращується і безпека і соціальна справедливість не хромає.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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