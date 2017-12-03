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Одеситку оштрафували на 3,7 млн грн за литовські номери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 бер, 2018 14:36
А где взять бензин под Евро-5?
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Миша-клиент
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Додано: Суб 24 бер, 2018 21:28
budivelnik написав: Cler написав:
а почему судебная система накладывает штрафы не на всех, а только на некоторых?...
Як на мене - це один з варіантів справедливого вирішення питання
1 Легалізувати безкоштовно авто вартістю до 3000 доларів , з умовою приведення їх до екологічних норм Євро-5, або утилізації власного жигуля/волги/запорожця/москвіча/трабанта.
Тобто сама людина , спочатку на сервісі приводить авто до потрібного стану - а потім легально отримує документи (питання корупції сервісних організацій які будуть давати документи євро-5 гратам- треба перевести в судову площину)
2 Авто вартістю 3000-20000 легалізувати на тих самих правилах але + мито нехай в 10% від вартості
3 Авто вартістю 20 000 і вище - легалізувати по існуючим правилам розмитнення(як правило авто такої вартості вже Євро-5)
Таким чином буде і соціальна справедливість і наповненя бюджету.
Ще простіше
Кошти отримані від легалізації Євроблях роздати покупцям нових авто за останні 5 років.
Это не в США случаем директора представительства фолксвагена немножко посадили за несоответствие нулёвых заводских машин с дизелем? То завод не смог заточить двигателя и выхлопы, а вы напильником и топором собираетесь развалюхи с евро 1,2,3 довести до евро 5.
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Ratatui
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Додано: Суб 24 бер, 2018 23:36
Ratatui написав: budivelnik написав: Cler написав:
а почему судебная система накладывает штрафы не на всех, а только на некоторых?...
Як на мене - це один з варіантів справедливого вирішення питання
1 Легалізувати безкоштовно авто вартістю до 3000 доларів , з умовою приведення їх до екологічних норм Євро-5, або утилізації власного жигуля/волги/запорожця/москвіча/трабанта.
Тобто сама людина , спочатку на сервісі приводить авто до потрібного стану - а потім легально отримує документи (питання корупції сервісних організацій які будуть давати документи євро-5 гратам- треба перевести в судову площину)
2 Авто вартістю 3000-20000 легалізувати на тих самих правилах але + мито нехай в 10% від вартості
3 Авто вартістю 20 000 і вище - легалізувати по існуючим правилам розмитнення(як правило авто такої вартості вже Євро-5)
Таким чином буде і соціальна справедливість і наповненя бюджету.
Ще простіше
Кошти отримані від легалізації Євроблях роздати покупцям нових авто за останні 5 років.
Это не в США случаем директора представительства фолксвагена немножко посадили за несоответствие нулёвых заводских машин с дизелем? То завод не смог заточить двигателя и выхлопы, а вы напильником и топором собираетесь развалюхи с евро 1,2,3 довести до евро 5.
Євро-5 - це двигун з каталізатором.
Вартість цього комплекта б/у приблизно 2000 доларів, тому практично любу розвалюху+2000 доларів можна привести до Євро-5
При цьому Ви чомусь пропустили інший варіант який я також пропонував
Купує людина тут Ваз/Волга/Мосвич/ЗАЗ - і утилізує , а за це отримує право легалізувати одну розвалюху
Відраз і екологія покращується і безпека і соціальна справедливість не хромає.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 25 бер, 2018 08:04
RomanTik написав:
если штрафовать - то всех, если нет - то никого. Что это за избирательное правосудие? Хотя о чём я - в этой стране такое в порядке вещей.
Избирательное правосудие.
Все знают кто заправлял майданом, все они сейчас при верховных делах. Все знают что на майдане было оружие. Также все знают что те кто заправлял майданом хотели свергнуть яныка, что они и сделали. Сделали, как позже заявили, законно. Я не могу понять за что Савченко закрыли?
Если посадят Савченко, то тогда тех кто погибли на Институтской можно причислить к террористам, а нашу верхушку к организаторам этих действий.
Избирательное правосудие, не?
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p_a_l
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Додано: Нед 25 бер, 2018 08:12
Миша-клиент написав:
А где взять бензин под Евро-5?
Смешать Евро-4 с 92-м, или Евро-3. Да в общем без разницы что смешивать с 92-м, получается то что нужно.
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p_a_l
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Додано: Нед 25 бер, 2018 09:04
p_a_l написав: RomanTik написав:
если штрафовать - то всех, если нет - то никого. Что это за избирательное правосудие? Хотя о чём я - в этой стране такое в порядке вещей.
Избирательное правосудие.
Все знают кто заправлял майданом, все они сейчас при верховных делах. Все знают что на майдане было оружие. Также все знают что те кто заправлял майданом хотели свергнуть яныка, что они и сделали. Сделали, как позже заявили, законно. Я не могу понять за что Савченко закрыли?
Если посадят Савченко, то тогда тех кто погибли на Институтской можно причислить к террористам, а нашу верхушку к организаторам этих действий.
Избирательное правосудие, не?
На майдане были гранатомёты, миномёты и автоматы или деревянные щиты с палками? По ходу чуковским троллям новые методички подогнали.
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Vint
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