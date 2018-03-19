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Цього року мінімальна зарплата
має бути 4 тис. гривень -...

Цього року мінімальна зарплата має бути 4 тис. гривень -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:13

Цього року мінімальна зарплата має бути 4 тис. гривень -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив Президент України Петро Порошенко, виступаючи у Луцьку.

Дивися повний текст Цього року мінімальна зарплата має бути 4 тис. гривень - Президент.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:13

А выборы все ближе... Только это уже не спасёт. Реальный уровень жизни украинцев упал в 2-3 раза, не меньше.
ygn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:19

И когда эта "радость" будет, чтоб орентироваться на рост $. Ведь Всё ж относительно. Уж лучше укреплять гривну к доллару, Всё ж меньше затрат на печатание бумаги и эффект будет тот же :mrgreen:
сірий
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