Про це заявив Президент України Петро Порошенко, виступаючи у Луцьку.
Дивися повний текст Цього року мінімальна зарплата має бути 4 тис. гривень - Президент.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:13
Цього року мінімальна зарплата має бути 4 тис. гривень -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Цього року мінімальна зарплата має бути 4 тис. гривень - Президент.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:13
А выборы все ближе... Только это уже не спасёт. Реальный уровень жизни украинцев упал в 2-3 раза, не меньше.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:19
И когда эта "радость" будет, чтоб орентироваться на рост $. Ведь Всё ж относительно. Уж лучше укреплять гривну к доллару, Всё ж меньше затрат на печатание бумаги и эффект будет тот же
Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:31
Сразу б написали в законе 10т и нормально. А то эти 3 бака бензина не катит :)
И пусть все крутятся как хотят но зп надо обеспечить.
реклама
|