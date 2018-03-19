RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Цього року мінімальна зарплата
має бути 4 тис. гривень -...

Цього року мінімальна зарплата має бути 4 тис. гривень -...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:13

Цього року мінімальна зарплата має бути 4 тис. гривень -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив Президент України Петро Порошенко, виступаючи у Луцьку.

Дивися повний текст Цього року мінімальна зарплата має бути 4 тис. гривень - Президент.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81005
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:13

А выборы все ближе... Только это уже не спасёт. Реальный уровень жизни украинцев упал в 2-3 раза, не меньше.
ygn
 
Повідомлень: 1933
З нами з: 19.02.09
Подякував: 99 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:19

И когда эта "радость" будет, чтоб орентироваться на рост $. Ведь Всё ж относительно. Уж лучше укреплять гривну к доллару, Всё ж меньше затрат на печатание бумаги и эффект будет тот же :mrgreen:
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 792
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1082 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:31

Сразу б написали в законе 10т и нормально. А то эти 3 бака бензина не катит :)
И пусть все крутятся как хотят но зп надо обеспечить.
PUnder
 
Повідомлень: 1000
З нами з: 02.08.09
Подякував: 24 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 16:26

"Правительство все для этого сделало со своей стороны, отметил Порошенко. “Есть все условия, чтобы перевести зарплату из конвертов в выплаты”, – добавил он."
Что именно сделало правительство?
Своими субсидиями загнали белую зароботную плату в тень.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2292
З нами з: 27.02.09
Подякував: 186 раз.
Подякували: 448 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 16:35

Що таке 4 тис гривень якщо комунальні послуги зимою 2-3 тис
Dimastuy10
 
Повідомлень: 8
З нами з: 24.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 21:16

А минимальная пенсия тоже вырастет или так и будет 1700? Очередной пиар перед выборами. Но он не учел, что на 10 работающих приходится больше 11 пенсионеров, имеющих право голоса! как Порох, так еще никто не грабил пенсионеров:
1. повышение пенс.возраста.
2. обложение налогом 15%
3. "заморозка" пенсий не смотря на инфляцию.
4. пенсионеры Донбасса "вне закона" в нарушение решения ЕСПЧ.
andrey4y14
Аватар користувача
 
Повідомлень: 51
З нами з: 16.05.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 38 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ДФС зібралася закупити комп'ютерів на 316 млн гривень 1, 2
R2 » П'ят 23 бер, 2018 10:17
13 502
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 бер, 2018 21:13
Faceless
500 тисяч гривень за немовля
R2 » Суб 24 бер, 2018 11:56
1 28
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 бер, 2018 11:56
nastya_mel00
Від початку року мешканці Львівщини на 25% збільшили...
R2 » Пон 19 бер, 2018 20:46
3 156
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 бер, 2018 00:49
simsurfs
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2301)
24.03.2018 21:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.