Цього року мінімальна зарплата має бути 4 тис. гривень -...

Додано: Суб 24 бер, 2018 16:26

"Правительство все для этого сделало со своей стороны, отметил Порошенко. “Есть все условия, чтобы перевести зарплату из конвертов в выплаты”, – добавил он."

Что именно сделало правительство?

Своими субсидиями загнали белую зароботную плату в тень.

Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.

Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.