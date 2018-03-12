Про це сказав міністр юстиції України Павло Петренко
Дивися повний текст Петренко - про рішення Стокгольма: Київ готує сюрприз для Газпрому.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:23
Петренко - про рішення Стокгольма: Київ готує сюрприз...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Петренко - про рішення Стокгольма: Київ готує сюрприз для Газпрому.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:35
как бы не было, как в старом анеке: "я не уср..сь! я не уср..сь! я не уср..сь!" пфрррр!!!!...... "это не я! это не я! это не я!... "
Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:37
Что, будете опять повторять "мы выиграем у Украины 50 миллиардов! мы выиграем у Украины 50 миллиардов!"?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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