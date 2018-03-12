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Петренко - про рішення Стокгольма: Київ готує сюрприз...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:23
Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав міністр юстиції України Павло Петренко
Дивися повний текст Петренко - про рішення Стокгольма: Київ готує сюрприз для Газпрому
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R2
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:23
От отму і треба терміново скинути Порошенка!
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andriyzhagun
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:23
От отму і треба терміново скинути Порошенка!
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andriyzhagun
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:35
как бы не было, как в старом анеке: "я не уср..сь! я не уср..сь! я не уср..сь!" пфрррр!!!!...... "это не я! это не я! это не я!... "
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svetoch-10
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:37
svetoch-10 написав:
как бы не было, как в старом анеке: "я не уср..сь! я не уср..сь! я не уср..сь!" пфрррр!!!!...... "это не я! это не я! это не я!... "
Что, будете опять повторять "мы выиграем у Украины 50 миллиардов! мы выиграем у Украины 50 миллиардов!"?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:45
Sommer написав:
Что, будете опять повторять "мы выиграем у Украины 50 миллиардов! мы выиграем у Украины 50 миллиардов!"?
Прошу пардона "Дурак думкою багатіє"
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svetoch-10
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:31
svetoch-10 написав: Sommer написав:
Что, будете опять повторять "мы выиграем у Украины 50 миллиардов! мы выиграем у Украины 50 миллиардов!"?
Прошу пардона "Дурак думкою багатіє"
Ну, хорошо, повторяйте это. Не вижу, правда, чем оно отличается.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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