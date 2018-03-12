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Петренко - про рішення
Стокгольма: Київ готує сюрприз...

Петренко - про рішення Стокгольма: Київ готує сюрприз...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:23

Петренко - про рішення Стокгольма: Київ готує сюрприз...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав міністр юстиції України Павло Петренко

Дивися повний текст Петренко - про рішення Стокгольма: Київ готує сюрприз для Газпрому.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:23

От отму і треба терміново скинути Порошенка!
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:23

От отму і треба терміново скинути Порошенка!
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:35

как бы не было, как в старом анеке: "я не уср..сь! я не уср..сь! я не уср..сь!" пфрррр!!!!...... "это не я! это не я! это не я!... "
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:37

  svetoch-10 написав:как бы не было, как в старом анеке: "я не уср..сь! я не уср..сь! я не уср..сь!" пфрррр!!!!...... "это не я! это не я! это не я!... "


Что, будете опять повторять "мы выиграем у Украины 50 миллиардов! мы выиграем у Украины 50 миллиардов!"?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:45

  Sommer написав: Что, будете опять повторять "мы выиграем у Украины 50 миллиардов! мы выиграем у Украины 50 миллиардов!"?

Прошу пардона "Дурак думкою багатіє"
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:31

  svetoch-10 написав:
  Sommer написав: Что, будете опять повторять "мы выиграем у Украины 50 миллиардов! мы выиграем у Украины 50 миллиардов!"?

Прошу пардона "Дурак думкою багатіє"


Ну, хорошо, повторяйте это. Не вижу, правда, чем оно отличается.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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