Петренко - про рішення Стокгольма: Київ готує сюрприз...

таких как вы псевдопатриотов жаль....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 24 бер, 2018 10:42
Додано: Суб 24 бер, 2018 11:33
Додано: Суб 24 бер, 2018 13:37
я украинец ...... а запоребрик в отличие от таких ....звонов как вы делами занят, а не попрошайничеством, и у него есть чему поучиться, вместо того чтобы лозунги орать и вашими словами ярлыки вешать ....
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