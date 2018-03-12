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Петренко - про рішення
Стокгольма: Київ готує сюрприз...

Петренко - про рішення Стокгольма: Київ готує сюрприз...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 10:42

  BIGor написав:svetoch-10 шо, твоя роисся-вперде усралась? :mrgreen:

таких как вы псевдопатриотов жаль....
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:33

  svetoch-10 написав:
  BIGor написав:svetoch-10 шо, твоя роисся-вперде усралась? :mrgreen:

таких как вы псевдопатриотов жаль....

Вижу запоребрику нечем ответить, сразу навешивает ярлыки. Лучше расскажи, что там у вас в Новгороде? Как погодка?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 13:37

  BIGor написав:
  svetoch-10 написав:
  BIGor написав:svetoch-10 шо, твоя роисся-вперде усралась? :mrgreen:

таких как вы псевдопатриотов жаль....

Вижу запоребрику нечем ответить, сразу навешивает ярлыки. Лучше расскажи, что там у вас в Новгороде? Как погодка?

я украинец ...... а запоребрик в отличие от таких ....звонов как вы делами занят, а не попрошайничеством, и у него есть чему поучиться, вместо того чтобы лозунги орать и вашими словами ярлыки вешать ....
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 14:58

  nik1 написав:Есть победы, которые ведут в тупик. Сложно даже представить какие торжественные мероприятия с участием первых лиц можно ожидать в случае поступления 2.5 млрд дол. Вопрос в том, что ждет украинскую ГТС, которая в работающем на близкую к полной сощности режиме стоит около 100 млрд. долларов, а в случае остановки - О. Неужели в руководстве одни однодневки - пиарщики?


откуда инфа про стоимость трубы в 100 млрд? 10-20 максимум. отдадим в управление европейцам, пусть покупают газ на границе с рашистами. все будут довольны.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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