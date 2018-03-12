|
|
|
Петренко - про рішення Стокгольма: Київ готує сюрприз...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 бер, 2018 10:42
BIGor написав:svetoch-10
шо, твоя роисся-вперде усралась?
таких как вы псевдопатриотов жаль....
-
svetoch-10
-
-
- Повідомлень: 212
- З нами з: 21.12.16
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 бер, 2018 13:37
BIGor написав: svetoch-10 написав: BIGor написав:svetoch-10
шо, твоя роисся-вперде усралась?
таких как вы псевдопатриотов жаль....
Вижу запоребрику нечем ответить, сразу навешивает ярлыки. Лучше расскажи, что там у вас в Новгороде? Как погодка?
я украинец ...... а запоребрик в отличие от таких ....звонов как вы делами занят, а не попрошайничеством, и у него есть чему поучиться, вместо того чтобы лозунги орать и вашими словами ярлыки вешать ....
-
svetoch-10
-
-
- Повідомлень: 212
- З нами з: 21.12.16
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 бер, 2018 14:58
nik1 написав:
Есть победы, которые ведут в тупик. Сложно даже представить какие торжественные мероприятия с участием первых лиц можно ожидать в случае поступления 2.5 млрд дол. Вопрос в том, что ждет украинскую ГТС, которая в работающем на близкую к полной сощности режиме стоит около 100 млрд. долларов, а в случае остановки - О. Неужели в руководстве одни однодневки - пиарщики?
откуда инфа про стоимость трубы в 100 млрд? 10-20 максимум. отдадим в управление европейцам, пусть покупают газ на границе с рашистами. все будут довольны.
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 2881
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 1473 раз.
- Подякували: 871 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|