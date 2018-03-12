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Петренко - про рішення
Стокгольма: Київ готує сюрприз...

Петренко - про рішення Стокгольма: Київ готує сюрприз...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:23

Петренко - про рішення Стокгольма: Київ готує сюрприз...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав міністр юстиції України Павло Петренко

Дивися повний текст Петренко - про рішення Стокгольма: Київ готує сюрприз для Газпрому.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:23

От отму і треба терміново скинути Порошенка!
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 10:25

Есть победы, которые ведут в тупик. Сложно даже представить какие торжественные мероприятия с участием первых лиц можно ожидать в случае поступления 2.5 млрд дол. Вопрос в том, что ждет украинскую ГТС, которая в работающем на близкую к полной сощности режиме стоит около 100 млрд. долларов, а в случае остановки - О. Неужели в руководстве одни однодневки - пиарщики?
nik1
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 10:34

Re: Петренко - про рішення Стокгольма: Київ готує сюрприз...

  nik1 написав:О. Неужели в руководстве одни однодневки - пиарщики?

Нє, там дебіли-гебісти з Новачком. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 14:58

  nik1 написав:Есть победы, которые ведут в тупик. Сложно даже представить какие торжественные мероприятия с участием первых лиц можно ожидать в случае поступления 2.5 млрд дол. Вопрос в том, что ждет украинскую ГТС, которая в работающем на близкую к полной сощности режиме стоит около 100 млрд. долларов, а в случае остановки - О. Неужели в руководстве одни однодневки - пиарщики?


откуда инфа про стоимость трубы в 100 млрд? 10-20 максимум. отдадим в управление европейцам, пусть покупают газ на границе с рашистами. все будут довольны.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 19:49

  trololo написав: откуда инфа про стоимость трубы в 100 млрд? 10-20 максимум. отдадим в управление европейцам, пусть покупают газ на границе с рашистами. все будут довольны.

Покупатели уже как и на опз в очереди стоят наверно во влажных мриях?
repulse1815
 
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