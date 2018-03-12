Про це сказав міністр юстиції України Павло Петренко
Дивися повний текст Петренко - про рішення Стокгольма: Київ готує сюрприз для Газпрому.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:23
Петренко - про рішення Стокгольма: Київ готує сюрприз...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Петренко - про рішення Стокгольма: Київ готує сюрприз для Газпрому.
Додано: Суб 24 бер, 2018 10:25
Есть победы, которые ведут в тупик. Сложно даже представить какие торжественные мероприятия с участием первых лиц можно ожидать в случае поступления 2.5 млрд дол. Вопрос в том, что ждет украинскую ГТС, которая в работающем на близкую к полной сощности режиме стоит около 100 млрд. долларов, а в случае остановки - О. Неужели в руководстве одни однодневки - пиарщики?
Додано: Суб 24 бер, 2018 10:34
Re: Петренко - про рішення Стокгольма: Київ готує сюрприз...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 24 бер, 2018 14:58
откуда инфа про стоимость трубы в 100 млрд? 10-20 максимум. отдадим в управление европейцам, пусть покупают газ на границе с рашистами. все будут довольны.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 24 бер, 2018 19:49
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