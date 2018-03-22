Про це сказав міністр юстиції України Павло Петренко
Дивися повний текст Петренко - про рішення Стокгольма: Київ готує сюрприз для Газпрому.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:23
Петренко - про рішення Стокгольма: Київ готує сюрприз...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Петренко - про рішення Стокгольма: Київ готує сюрприз для Газпрому.
Додано: Суб 24 бер, 2018 10:25
Есть победы, которые ведут в тупик. Сложно даже представить какие торжественные мероприятия с участием первых лиц можно ожидать в случае поступления 2.5 млрд дол. Вопрос в том, что ждет украинскую ГТС, которая в работающем на близкую к полной сощности режиме стоит около 100 млрд. долларов, а в случае остановки - О. Неужели в руководстве одни однодневки - пиарщики?
Додано: Суб 24 бер, 2018 10:34
Re: Петренко - про рішення Стокгольма: Київ готує сюрприз...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 24 бер, 2018 14:58
откуда инфа про стоимость трубы в 100 млрд? 10-20 максимум. отдадим в управление европейцам, пусть покупают газ на границе с рашистами. все будут довольны.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 24 бер, 2018 19:49
Додано: Суб 24 бер, 2018 20:14
Точно также как дважды до этого скинули Януковича, как продолжателя внешней политики Кучмы, так ненавистной России? А что?
Янукович хер бы когда согласился платить за газ больше 50 долларов, как это было прописано в соглашении с Россией, которое ставленники России в Украине с 2005 года Ющенко и Тимошенко так изощренно разорвали под стенания о стремлении к какой-то там независимости. Это, конечно же, была игра ФСБ на 100% успешной. В результате цену на газ путин поднял в 10 раз, до 460 долларов. И все бы ничего, но Тимошенко прокололась, начав с телевизора доказывать украинцам, что это Победа!!!
Потом Янукович, естественно победив таки на выборах в 2009 году предателя Ющенко, вполне ожидаемо снова стал наступать на любимый мозоль путина - он стал довольно грамотно торговаться с ним по цене на газ, которую пришлось заметно снижать, чтобы не выглядеть глупо, так как завышенную цену трудно обосновывать и украинцам и китайцам с европейцами. И что же? Пришлось снова свергать Януковича, попутно оттяпав и стратегический для ядерного флота России Крым, ведь былого гешефта с газом уже не намечалось, цена на него начала падать везде. Деньги на майдан поставлялись из России, они были накоплены за счет денег, полученных из Украины за поставленный или не поставленный газ по завышенной цен и формуле - можешь брать или не брать, но "втридорога" платить обязан. Таким образом получается, что Украина профинансировала сама за счет своих денег свой второй майдан.
Является ли Порошенко ставленником России в этот раз? Об этом узнаем когда-то. Лично я думаю, что нет. Уж очень ему удались некоторые реально неприятные для России моменты в политике. Порошенко смог залезть в карман путину в газовом вопросе, чего тот не может простить никому, как и мы, нормальные украинцы, никогда не простим ему отжим Крыма, который Украина получила в качестве компенсации за Чернобыль, устроенный нам учеными ядерщиками из Москвы.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Нед 25 бер, 2018 13:17
ты что наркоман? при овоще россия забивала на все вопли азирова по поводу снижения цены. платили по миллиарду живых долларов каждый месяц, набирая долги. рыги, как агенты рашистов, только делали вид что пытаются исправить ситуацию, а на деле убивали экономику, просто переводя стрелки на тюлю (тоже мразь прокремлевская).
что мешало рыгам обратиться в суд чтобы пересмотреть контракт? кроме того был юридический козырь - укр суд признал превышение полномочий тюльки при подписании контракта, за это ее и посадили.
почему у ватанов такие проблемы с памятью? живете в мире иллюзий
главное оружие рашистов - ложь
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