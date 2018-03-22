Петренко - про рішення Стокгольма: Київ готує сюрприз...

Додано: Суб 24 бер, 2018 20:14

andriyzhagun написав: От отму і треба терміново скинути Порошенка! От отму і треба терміново скинути Порошенка!

Точно также как дважды до этого скинули Януковича, как продолжателя внешней политики Кучмы, так ненавистной России? А что?Янукович хер бы когда согласился платить за газ больше 50 долларов, как это было прописано в соглашении с Россией, которое ставленники России в Украине с 2005 года Ющенко и Тимошенко так изощренно разорвали под стенания о стремлении к какой-то там независимости. Это, конечно же, была игра ФСБ на 100% успешной. В результате цену на газ путин поднял в 10 раз, до 460 долларов. И все бы ничего, но Тимошенко прокололась, начав с телевизора доказывать украинцам, что это Победа!!!Потом Янукович, естественно победив таки на выборах в 2009 году предателя Ющенко, вполне ожидаемо снова стал наступать на любимый мозоль путина - он стал довольно грамотно торговаться с ним по цене на газ, которую пришлось заметно снижать, чтобы не выглядеть глупо, так как завышенную цену трудно обосновывать и украинцам и китайцам с европейцами. И что же? Пришлось снова свергать Януковича, попутно оттяпав и стратегический для ядерного флота России Крым, ведь былого гешефта с газом уже не намечалось, цена на него начала падать везде. Деньги на майдан поставлялись из России, они были накоплены за счет денег, полученных из Украины за поставленный или не поставленный газ по завышенной цен и формуле - можешь брать или не брать, но "втридорога" платить обязан. Таким образом получается, что Украина профинансировала сама за счет своих денег свой второй майдан.Является ли Порошенко ставленником России в этот раз? Об этом узнаем когда-то. Лично я думаю, что нет. Уж очень ему удались некоторые реально неприятные для России моменты в политике. Порошенко смог залезть в карман путину в газовом вопросе, чего тот не может простить никому, как и мы, нормальные украинцы, никогда не простим ему отжим Крыма, который Украина получила в качестве компенсации за Чернобыль, устроенный нам учеными ядерщиками из Москвы.