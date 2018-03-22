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Петренко - про рішення
Стокгольма: Київ готує сюрприз...

Петренко - про рішення Стокгольма: Київ готує сюрприз...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 17:30

  buratinyo написав:Потом Янукович, естественно победив таки на выборах в 2009 году предателя Ющенко, вполне ожидаемо снова стал наступать на любимый мозоль путина - он стал довольно грамотно торговаться с ним по цене на газ, которую пришлось заметно снижать
...
стратегический для ядерного флота России Крым
...
Деньги на майдан поставлялись из России
...
отжим Крыма, который Украина получила в качестве компенсации за Чернобыль


Это просто праздник какой-то...
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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