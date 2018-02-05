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Індія випробувала крилату ракету з головкою самонаведення
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Додано: Суб 24 бер, 2018 01:57
Пропонуємо до обговорення:
Ракета БраМос з індійською головкою самонаведення вразила ціль на випробуванні з "заданою точністю". Ракетами планують озброїти винищувачі Су-30МКІ.
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