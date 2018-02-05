RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Індія випробувала крилату
ракету з головкою самонаведення

Індія випробувала крилату ракету з головкою самонаведення
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 01:57

Індія випробувала крилату ракету з головкою самонаведення

Пропонуємо до обговорення:
Ракета БраМос з індійською головкою самонаведення вразила ціль на випробуванні з "заданою точністю". Ракетами планують озброїти винищувачі Су-30МКІ.

Дивися повний текст Індія випробувала крилату ракету з головкою самонаведення.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80990
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Індія оштрафувала Google на 21 мільйон доларів
R2 » П'ят 09 лют, 2018 19:30
1 118
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лют, 2018 19:30
verano_porteno
Японія запустила найменшу ракету-носій (відео)
R2 » Сер 07 лют, 2018 11:39
1 121
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лют, 2018 11:39
ALEF
Британська компанія створює ракету в Дніпрі 1, 2
R2 » П'ят 02 лют, 2018 22:12
12 659
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лют, 2018 14:30
myshapiton
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2231)
24.03.2018 01:11
Squeeze-out (103)
24.03.2018 00:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.