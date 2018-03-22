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Творець Twitter: «Через 10 років біткойн стане єдиною...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 бер, 2018 09:29
Пропонуємо до обговорення:
Засновник Twitter, компанії та однойменної криптовалюти Square Джек Дорсі заявив, що протягом десяти років біткойн перетвориться на найбільш впливову валюту світу, якою будуть користуватися мільярди людей по всьому світу
Дивися повний текст Творець Twitter: «Через 10 років біткойн стане єдиною валютою»
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Додано: Суб 24 бер, 2018 09:29
Господи, какая глупость! В Гаити, Бангладеш и большей части Африки - к ним и Украина стремится, если что, - за проезд в маршрутке будут платить 3 цента с помощью каких-либо электронных устройств? Ну-ну...
П. С. С свете отноительной только безопасности электронных платежей хорошая перспектива. Но только у золота она выше. И да, интересно бы посмотреть, как будет администрироваться (я о скорости) такое количество платежей...
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max_us_ua
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Додано: Суб 24 бер, 2018 15:57
max_us_ua написав:
Господи, какая глупость! В Гаити, Бангладеш и большей части Африки - к ним и Украина стремится, если что, - за проезд в маршрутке будут платить 3 цента с помощью каких-либо электронных устройств? Ну-ну... П. С. С свете отноительной только безопасности электронных платежей хорошая перспектива. Но только у золота она выше. И да, интересно бы посмотреть, как будет администрироваться (я о скорости) такое количество платежей...
золотом 3 цента проще платить?
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hodkonem36
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