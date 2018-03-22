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Творець Twitter: «Через 10
років біткойн стане єдиною...

Творець Twitter: «Через 10 років біткойн стане єдиною...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 09:29

Творець Twitter: «Через 10 років біткойн стане єдиною...

Пропонуємо до обговорення:
Засновник Twitter, компанії та однойменної криптовалюти Square Джек Дорсі заявив, що протягом десяти років біткойн перетвориться на найбільш впливову валюту світу, якою будуть користуватися мільярди людей по всьому світу

Дивися повний текст Творець Twitter: «Через 10 років біткойн стане єдиною валютою».
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 09:29

Господи, какая глупость! В Гаити, Бангладеш и большей части Африки - к ним и Украина стремится, если что, - за проезд в маршрутке будут платить 3 цента с помощью каких-либо электронных устройств? Ну-ну...

П. С. С свете отноительной только безопасности электронных платежей хорошая перспектива. Но только у золота она выше. И да, интересно бы посмотреть, как будет администрироваться (я о скорости) такое количество платежей...
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 15:57

  max_us_ua написав:Господи, какая глупость! В Гаити, Бангладеш и большей части Африки - к ним и Украина стремится, если что, - за проезд в маршрутке будут платить 3 цента с помощью каких-либо электронных устройств? Ну-ну... П. С. С свете отноительной только безопасности электронных платежей хорошая перспектива. Но только у золота она выше. И да, интересно бы посмотреть, как будет администрироваться (я о скорости) такое количество платежей...

золотом 3 цента проще платить?
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 17:41

Удивительное дело, как такой казалось бы умный господин, делает такие дурацкие необоснованные прогнозы...
r_skrypnik
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 07:30

  r_skrypnik написав:Удивительное дело, как такой казалось бы умный господин, делает такие дурацкие необоснованные прогнозы...

Он на битке бабки делает.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 09:44

  p_a_l написав:
  r_skrypnik написав:Удивительное дело, как такой казалось бы умный господин, делает такие дурацкие необоснованные прогнозы...

Он на битке бабки делает.

Похоже это единственная причина для таких заявлений.
airmax78
 
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