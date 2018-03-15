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Китай побудував
найбільший у світі рудовоз

Китай побудував найбільший у світі рудовоз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 09:36

Китай побудував найбільший у світі рудовоз

Пропонуємо до обговорення:
Судно, за рівнем повної вантажопідйомності порівнянне з 6,666 тис. вагонів поїзда, отримало назву Ore Tianjin.

Дивися повний текст Китай побудував найбільший у світі рудовоз.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 09:36

Хм... Вокруг Америки возить руду? Я думал, эффективнее двумя меньшими судами через Панамский канал...
max_us_ua
 
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