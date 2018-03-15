Судно, за рівнем повної вантажопідйомності порівнянне з 6,666 тис. вагонів поїзда, отримало назву Ore Tianjin.
Дивися повний текст Китай побудував найбільший у світі рудовоз.
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Додано: Суб 24 бер, 2018 09:36
Китай побудував найбільший у світі рудовоз
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Дивися повний текст Китай побудував найбільший у світі рудовоз.
Додано: Суб 24 бер, 2018 09:36
Хм... Вокруг Америки возить руду? Я думал, эффективнее двумя меньшими судами через Панамский канал...
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