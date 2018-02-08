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Андрій Попов: криптовалюти.
Ринок радше живий, ніж мертвий?

Андрій Попов: криптовалюти. Ринок радше живий, ніж мертвий?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 09:37

Андрій Попов: криптовалюти. Ринок радше живий, ніж мертвий?

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з песимістичними прогнозами, курс біткойна в цьому році буде падати і складе $3-5 тис.

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