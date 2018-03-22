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На Ан-225 "Мрія"
російське навігаційне обладнання...

На Ан-225 "Мрія" російське навігаційне обладнання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 09:40

На Ан-225 "Мрія" російське навігаційне обладнання...

Пропонуємо до обговорення:
Транспортний літак Ан-225 "Мрія" здійснив перший випробувальний політ 19 березня 2018 року після модернізації, повідомили в "Антонові".

Дивися повний текст На Ан-225 "Мрія" російське навігаційне обладнання замінили американським.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 09:40

А зачем приплетать в статье слово "импортозамещение"? У нас просто российское замещается американским или еще каким натовским. Создать что-то свое за такой короткий срок не смогли бы, как по мне, даже США
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 10:04

Украина замещает российские комплектующие, Россия украинские. Под аплодисменты новых и старых конкурентов. Ура товарищи!!!
nik1
 
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