Транспортний літак Ан-225 "Мрія" здійснив перший випробувальний політ 19 березня 2018 року після модернізації, повідомили в "Антонові".
Дивися повний текст На Ан-225 "Мрія" російське навігаційне обладнання замінили американським.
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Додано: Суб 24 бер, 2018 09:40
На Ан-225 "Мрія" російське навігаційне обладнання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На Ан-225 "Мрія" російське навігаційне обладнання замінили американським.
Додано: Суб 24 бер, 2018 09:40
А зачем приплетать в статье слово "импортозамещение"? У нас просто российское замещается американским или еще каким натовским. Создать что-то свое за такой короткий срок не смогли бы, как по мне, даже США
Додано: Суб 24 бер, 2018 10:04
Украина замещает российские комплектующие, Россия украинские. Под аплодисменты новых и старых конкурентов. Ура товарищи!!!
Додано: Суб 24 бер, 2018 11:56
Додано: Суб 24 бер, 2018 12:22
А сами запоребриковые спасибо говорят вам - наивным глупцам (романтикам, если глупцы - это обидно), устроившим майдан, по итогам которого власть перешла в руки трухачей Турчинова и Яценюка, сдавших Крым без малейшего сопротивления. И эта безнаказанность развязала руки коллаборационистам Донбасса и засланным им в помощь российским диверсантам в захвате местных администраций, складов оружия и границы.
Так что за потерю Крыма и войну на Донбассе вам нужно обратиться к зеркалу!
И ладно уже, если бы остальная "сохраненная" часть страны семимильными шагами пошла вперед под руководством новых профессиональных и честных менеджеров, но нет же этого и близко! На сцене те же алчные и тупые...
Додано: Суб 24 бер, 2018 14:31
Re: На Ан-225 "Мрія" російське навігаційне обладнання...
Кремлеботы совсем страх потеряли, запоребрики Критикусы обвиняют нас украинцев в том, что россияне захватили Крым и ОРДИЛО.
Додано: Суб 24 бер, 2018 14:52
януковича отстранила верховная рада, а не майдан. вопросы к рыгам, составлявшим большинство, почему они пахана сдали.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 24 бер, 2018 14:55
это если как бы твою жену изнасилова хач, и заявил, что она сама виновата - слишком красиво оделась. почему вы, рашисты, такие аморальные и лживые у***? творите зло и отмазываетесь вечно какой-то *****.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 24 бер, 2018 15:09
Примерно так Айдар и действовал в Луганской области. Правда уголовные дела пока в производстве.
Додано: Суб 24 бер, 2018 15:14
А заодно послушайте крымских свидетелей в суде над Януковичем. Как издевались над людьми - скоты.
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