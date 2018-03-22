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На Ан-225 "Мрія"
російське навігаційне обладнання...

На Ан-225 "Мрія" російське навігаційне обладнання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 09:40

На Ан-225 "Мрія" російське навігаційне обладнання...

Пропонуємо до обговорення:
Транспортний літак Ан-225 "Мрія" здійснив перший випробувальний політ 19 березня 2018 року після модернізації, повідомили в "Антонові".

Дивися повний текст На Ан-225 "Мрія" російське навігаційне обладнання замінили американським.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 09:40

А зачем приплетать в статье слово "импортозамещение"? У нас просто российское замещается американским или еще каким натовским. Создать что-то свое за такой короткий срок не смогли бы, как по мне, даже США
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 10:04

Украина замещает российские комплектующие, Россия украинские. Под аплодисменты новых и старых конкурентов. Ура товарищи!!!
nik1
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:56

  nik1 написав:Украина замещает российские комплектующие, Россия украинские. Под аплодисменты новых и старых конкурентов. Ура товарищи!!!

Скажи спасибо своим запоребрикам за войну и аннексию Крыма.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 12:22

  BIGor написав: Скажи спасибо своим запоребрикам за войну и аннексию Крыма.

А сами запоребриковые спасибо говорят вам - наивным глупцам (романтикам, если глупцы - это обидно), устроившим майдан, по итогам которого власть перешла в руки трухачей Турчинова и Яценюка, сдавших Крым без малейшего сопротивления. И эта безнаказанность развязала руки коллаборационистам Донбасса и засланным им в помощь российским диверсантам в захвате местных администраций, складов оружия и границы.

Так что за потерю Крыма и войну на Донбассе вам нужно обратиться к зеркалу!

И ладно уже, если бы остальная "сохраненная" часть страны семимильными шагами пошла вперед под руководством новых профессиональных и честных менеджеров, но нет же этого и близко! На сцене те же алчные и тупые...
Criticus
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 14:31

Re: На Ан-225 "Мрія" російське навігаційне обладнання...

Кремлеботы совсем страх потеряли, запоребрики Критикусы обвиняют нас украинцев в том, что россияне захватили Крым и ОРДИЛО.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 14:52

  Criticus написав:А сами запоребриковые спасибо говорят вам - наивным глупцам (романтикам, если глупцы - это обидно), устроившим майдан, по итогам которого власть перешла в руки трухачей Турчинова и Яценюка


януковича отстранила верховная рада, а не майдан. вопросы к рыгам, составлявшим большинство, почему они пахана сдали.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 14:55

  Criticus написав:Так что за потерю Крыма и войну на Донбассе вам нужно обратиться к зеркалу!


это если как бы твою жену изнасилова хач, и заявил, что она сама виновата - слишком красиво оделась. почему вы, рашисты, такие аморальные и лживые у***? творите зло и отмазываетесь вечно какой-то *****.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 15:09

  trololo написав: это если как бы твою жену изнасилова хач, и заявил, что она сама виновата - слишком красиво оделась. почему вы, рашисты, такие аморальные и лживые у***? творите зло и отмазываетесь вечно какой-то *****.

Примерно так Айдар и действовал в Луганской области. Правда уголовные дела пока в производстве.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 15:14

  trololo написав: это если как бы твою жену изнасилова хач, и заявил, что она сама виновата - слишком красиво оделась. почему вы, рашисты, такие аморальные и лживые у***? творите зло и отмазываетесь вечно какой-то *****.

А заодно послушайте крымских свидетелей в суде над Януковичем. Как издевались над людьми - скоты.
nik1
 
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