Транспортний літак Ан-225 "Мрія" здійснив перший випробувальний політ 19 березня 2018 року після модернізації, повідомили в "Антонові".
Дивися повний текст На Ан-225 "Мрія" російське навігаційне обладнання замінили американським.
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Додано: Суб 24 бер, 2018 09:40
На Ан-225 "Мрія" російське навігаційне обладнання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На Ан-225 "Мрія" російське навігаційне обладнання замінили американським.
Додано: Суб 24 бер, 2018 09:40
А зачем приплетать в статье слово "импортозамещение"? У нас просто российское замещается американским или еще каким натовским. Создать что-то свое за такой короткий срок не смогли бы, как по мне, даже США
Додано: Суб 24 бер, 2018 10:04
Украина замещает российские комплектующие, Россия украинские. Под аплодисменты новых и старых конкурентов. Ура товарищи!!!
Додано: Суб 24 бер, 2018 11:56
Додано: Суб 24 бер, 2018 14:31
Re: На Ан-225 "Мрія" російське навігаційне обладнання...
Кремлеботы совсем страх потеряли, запоребрики Критикусы обвиняют нас украинцев в том, что россияне захватили Крым и ОРДИЛО.
Додано: Суб 24 бер, 2018 14:52
януковича отстранила верховная рада, а не майдан. вопросы к рыгам, составлявшим большинство, почему они пахана сдали.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 24 бер, 2018 20:40
Re: На Ан-225 "Мрія" російське навігаційне обладнання...
"Мрия" это одно и достижений советского самолетостроения, но никак не украинского как сейчас любят заявлять нынешние поцриоты, строили его несколько заводов "ненавистного" СССР и построли в кратчайшие сроки чтобы обеспечить выполнения космической программы.Кстати, заменить все российское оказалось не так просто, потому что на авиационном рынке никто не спешит помогать конкурентам но возможно выход все-таки нашли:
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Нед 25 бер, 2018 07:36
Так Шуфрич же рассказывал, что майдан устроили старые рыги для того чтобы забрать власть у стоматолога.
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