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На Ан-225 "Мрія"
російське навігаційне обладнання...

На Ан-225 "Мрія" російське навігаційне обладнання...
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 09:40

На Ан-225 "Мрія" російське навігаційне обладнання...

Пропонуємо до обговорення:
Транспортний літак Ан-225 "Мрія" здійснив перший випробувальний політ 19 березня 2018 року після модернізації, повідомили в "Антонові".

Дивися повний текст На Ан-225 "Мрія" російське навігаційне обладнання замінили американським.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 09:40

А зачем приплетать в статье слово "импортозамещение"? У нас просто российское замещается американским или еще каким натовским. Создать что-то свое за такой короткий срок не смогли бы, как по мне, даже США
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 10:04

Украина замещает российские комплектующие, Россия украинские. Под аплодисменты новых и старых конкурентов. Ура товарищи!!!
nik1
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:56

  nik1 написав:Украина замещает российские комплектующие, Россия украинские. Под аплодисменты новых и старых конкурентов. Ура товарищи!!!

Скажи спасибо своим запоребрикам за войну и аннексию Крыма.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 14:31

Re: На Ан-225 "Мрія" російське навігаційне обладнання...

Кремлеботы совсем страх потеряли, запоребрики Критикусы обвиняют нас украинцев в том, что россияне захватили Крым и ОРДИЛО.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 14:52

  Criticus написав:А сами запоребриковые спасибо говорят вам - наивным глупцам (романтикам, если глупцы - это обидно), устроившим майдан, по итогам которого власть перешла в руки трухачей Турчинова и Яценюка


януковича отстранила верховная рада, а не майдан. вопросы к рыгам, составлявшим большинство, почему они пахана сдали.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 20:40

Re: На Ан-225 "Мрія" російське навігаційне обладнання...

"Мрия" это одно и достижений советского самолетостроения, но никак не украинского как сейчас любят заявлять нынешние поцриоты, строили его несколько заводов "ненавистного" СССР и построли в кратчайшие сроки чтобы обеспечить выполнения космической программы.Кстати, заменить все российское оказалось не так просто, потому что на авиационном рынке никто не спешит помогать конкурентам но возможно выход все-таки нашли: https://economics.unian.net/finance/100 ... s-smi.html
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 07:36

  trololo написав:
  Criticus написав:А сами запоребриковые спасибо говорят вам - наивным глупцам (романтикам, если глупцы - это обидно), устроившим майдан, по итогам которого власть перешла в руки трухачей Турчинова и Яценюка


януковича отстранила верховная рада, а не майдан. вопросы к рыгам, составлявшим большинство, почему они пахана сдали.

Так Шуфрич же рассказывал, что майдан устроили старые рыги для того чтобы забрать власть у стоматолога.
p_a_l
 
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