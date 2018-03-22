RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна змогла уникнути
дефолту - Порошенко

Україна змогла уникнути дефолту - Порошенко
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 10:29

Україна змогла уникнути дефолту - Порошенко

Пропонуємо до обговорення:
Україна змогла уникнути економічного дефолту, незважаючи на втрати ВВП і частини інфраструктури, стверджує президент України Петро Порошенко.

Дивися повний текст Україна змогла уникнути дефолту - Порошенко.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80995
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 10:29

Кинуть в тигра камень, а потом гордиться качественно изготовленным протезом.
nik1
 
Повідомлень: 908
З нами з: 17.08.15
Подякував: 26 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 10:30

Можно даже сказать налаженным производством.
nik1
 
Повідомлень: 908
З нами з: 17.08.15
Подякував: 26 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 50 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко відреагував на затримання Савченко 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Чет 22 бер, 2018 17:07
45 3829
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 бер, 2018 10:43
lapay
Україна має намір купувати вертольоти у Франції 1, 2
R2 » П'ят 23 бер, 2018 13:38
11 381
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 бер, 2018 10:42
19yuriy91
Порошенко оприлюднив економічні втрати від агресії РФ в... 1, 2
R2 » П'ят 23 бер, 2018 16:55
10 330
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 бер, 2018 10:35
nik1
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (20977)
24.03.2018 10:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.