Україна змогла уникнути економічного дефолту, незважаючи на втрати ВВП і частини інфраструктури, стверджує президент України Петро Порошенко.
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Додано: Суб 24 бер, 2018 10:29
Україна змогла уникнути дефолту - Порошенко
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Дивися повний текст Україна змогла уникнути дефолту - Порошенко.
Додано: Суб 24 бер, 2018 10:29
Кинуть в тигра камень, а потом гордиться качественно изготовленным протезом.
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