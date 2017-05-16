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Україна змогла уникнути
дефолту - Порошенко

Україна змогла уникнути дефолту - Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 10:29

Україна змогла уникнути дефолту - Порошенко

Пропонуємо до обговорення:
Україна змогла уникнути економічного дефолту, незважаючи на втрати ВВП і частини інфраструктури, стверджує президент України Петро Порошенко.

Дивися повний текст Україна змогла уникнути дефолту - Порошенко.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 10:30

Можно даже сказать налаженным производством.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 12:31

так снизили курс с 8 до 27.за пол года.,помогло на время, сейчас платежный баланс отрицательный, а это значит что девальвация вопрос времени, перед дефолтом впарят ь кредиты для спасения от дефолта, но придется продать землю, Аэс, весь лес в карпатах и все что осталось в гос.собственности.
Чем дальше тем лучше,что бы все проходило гладко будут это все делать постепенно не спеша, растянут на 2-3 года.
andrey743
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 12:34

Скоро будет попытка №2
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 20:35

а что был еще один дефолт???)))
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 07:41

Дефолт у нас на носу. Я хотел бы посмотреть как они по займам рассчитаются, в год выборов.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 08:23

  p_a_l написав:Дефолт у нас на носу. Я хотел бы посмотреть как они по займам рассчитаются, в год выборов.


курс до 40-45 опустят и выплатят
andrey743
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 08:59

А в чем заслуга народа? В том, что он терпит обнищание в несколько раз? Здесь скорее заслуга ротшильдов и соросов.
ygn
 
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