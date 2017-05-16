Україна змогла уникнути економічного дефолту, незважаючи на втрати ВВП і частини інфраструктури, стверджує президент України Петро Порошенко.
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Додано: Суб 24 бер, 2018 10:29
Україна змогла уникнути дефолту - Порошенко
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна змогла уникнути дефолту - Порошенко.
Додано: Суб 24 бер, 2018 12:31
так снизили курс с 8 до 27.за пол года.,помогло на время, сейчас платежный баланс отрицательный, а это значит что девальвация вопрос времени, перед дефолтом впарят ь кредиты для спасения от дефолта, но придется продать землю, Аэс, весь лес в карпатах и все что осталось в гос.собственности.
Чем дальше тем лучше,что бы все проходило гладко будут это все делать постепенно не спеша, растянут на 2-3 года.
Додано: Нед 25 бер, 2018 07:41
Дефолт у нас на носу. Я хотел бы посмотреть как они по займам рассчитаются, в год выборов.
Додано: Нед 25 бер, 2018 08:23
Додано: Нед 25 бер, 2018 08:59
А в чем заслуга народа? В том, что он терпит обнищание в несколько раз? Здесь скорее заслуга ротшильдов и соросов.
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