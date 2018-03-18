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500 тисяч гривень за немовля
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 бер, 2018 11:56
Пропонуємо до обговорення:
В Україні набирає обертів медичний бізнес, пов'язаний з сурогатним материнством...
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