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500 тисяч гривень за немовля

500 тисяч гривень за немовля
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:56

500 тисяч гривень за немовля

Пропонуємо до обговорення:
В Україні набирає обертів медичний бізнес, пов'язаний з сурогатним материнством...

Дивися повний текст 500 тисяч гривень за немовля.
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