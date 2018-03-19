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У Кабміні розповіли, що
зупинить трудову міграцію

У Кабміні розповіли, що зупинить трудову міграцію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 12:36

У Кабміні розповіли, що зупинить трудову міграцію

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив Державний секретар Міністерства соціальної політики Віктор Іванкевич.

Дивися повний текст У Кабміні розповіли, що зупинить трудову міграцію.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 12:36

Высоких зарплат в Украине не будет никогда, если рассматривать не отдельные категории населения.
Расчитывать на пенсию в Украине может разве что сумасшедший. Пенсия - это плохой стимул, ее чем дальше тем сложнее получить, да и дожить до нее еще попробуй до 65))).
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 12:43

R2 Бред. Только закрыть границу и перестрелять, сами знаете кого..
romiks2009
 
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