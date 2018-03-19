Про це заявив Державний секретар Міністерства соціальної політики Віктор Іванкевич.
Дивися повний текст У Кабміні розповіли, що зупинить трудову міграцію.
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Додано: Суб 24 бер, 2018 12:36
У Кабміні розповіли, що зупинить трудову міграцію
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Дивися повний текст У Кабміні розповіли, що зупинить трудову міграцію.
Додано: Суб 24 бер, 2018 12:36
Высоких зарплат в Украине не будет никогда, если рассматривать не отдельные категории населения.
Расчитывать на пенсию в Украине может разве что сумасшедший. Пенсия - это плохой стимул, ее чем дальше тем сложнее получить, да и дожить до нее еще попробуй до 65))).
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