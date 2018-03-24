У Кабміні розповіли, що зупинить трудову міграцію

Додано: Суб 24 бер, 2018 21:33

Барыгам начинает доходить что работяга это тот которого можно обложить налогами и обложить налогами то что он производит.. но в связи с отсутствием совести и прогрессирующей жадностью, работяг допекли так, люди семьями массово бегут из страны..идет сокращение кормовой базы олигархата.. дальнейшее повышение налогов на все и вся приводит только к более массовому бегству и очередному сокращению населения..а ни пенсы ни силовики с чинушами ничего не производят..пенсов пустили под нож устроив им геноцид.. ну и все... еще лет десять такого геноцида и страна станет пустой...безумные штрафы для малого бизнеса просто его удушили..а работы всем не хватает..

PS Все это есть в учебниках истории времен феодализма.. когда от жадного феодала бежало население.. а потом приходил сосед..