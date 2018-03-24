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У Кабміні розповіли, що
зупинить трудову міграцію

У Кабміні розповіли, що зупинить трудову міграцію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 12:36

У Кабміні розповіли, що зупинить трудову міграцію

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив Державний секретар Міністерства соціальної політики Віктор Іванкевич.

Дивися повний текст У Кабміні розповіли, що зупинить трудову міграцію.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 14:01

Бред а не статья.. именно после пенсионной реформы еще больше людей побежит в ту же Польшу ибо понятно, что тут им пенсия не светит..20 лет минимальный стаж в Польше и 25 в Украине..при этом минимальная пенсия в Польеше от 850+ злотых то есть более 6500 грн..в Украине сами знаете.. а цены на продукты или такие или дешевле...проблема только в квартире ее аренда.. но кто мешает продать тут и купить там на старости лет?
PS А самое главное в Польше есть Закон а не главенство паханата и олигархата.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 20:33

Re: У Кабміні розповіли, що зупинить трудову міграцію

Ой-ой-ой, как их прижало-то!
Это уже какая-то массированная компания началась "как ТАМ плохо и как ТУТ хорошо (будет)" :mrgreen:
Только на финансе это уже вторая подобная статья такого плана.
До этого была статья с отсылкой на канал "украина" (ахметов), по тв был сюжет по "1+1" (Коломойский), и ICTV (Пинчук).
То-ли уже поприжало наших олигархфренов, то-ли начинает поджимать -надо или нормальные зарплаты платить, но тогда их продукция, выпущенная на еще советских заводах (то есть не энергоэффективном оборудовании) будет неконкурентная на мировом рынке или норма прибыли упадет ниже комфортного/того, к которому они привыкли или самим становиться к печам/станкам/лезть в забой и пр. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 21:33

Барыгам начинает доходить что работяга это тот которого можно обложить налогами и обложить налогами то что он производит.. но в связи с отсутствием совести и прогрессирующей жадностью, работяг допекли так, люди семьями массово бегут из страны..идет сокращение кормовой базы олигархата.. дальнейшее повышение налогов на все и вся приводит только к более массовому бегству и очередному сокращению населения..а ни пенсы ни силовики с чинушами ничего не производят..пенсов пустили под нож устроив им геноцид.. ну и все... еще лет десять такого геноцида и страна станет пустой...безумные штрафы для малого бизнеса просто его удушили..а работы всем не хватает..
PS Все это есть в учебниках истории времен феодализма.. когда от жадного феодала бежало население.. а потом приходил сосед..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 23:16

ВСЕ министры - бандиты, 90% депутатов - бандиты, и т.д. Украины миллионами бегут за границу спасаясь от бандитов
по ВВП на душу населения Украина среди БЕДНЕЙШИХ стран Африки. и не мечтайте жить как в Нигерии - Украине такое никогда не светит!
dobrotenko15
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