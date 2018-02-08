Серед автомобілів є абсолютні рекордсмени за тиражем і популярністю.
Дивися повний текст ТОП-10 машин, які завоювали світовий ринок.
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Додано: Суб 24 бер, 2018 12:40
ТОП-10 машин, які завоювали світовий ринок
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Дивися повний текст ТОП-10 машин, які завоювали світовий ринок.
Додано: Суб 24 бер, 2018 13:46
"її випуск почався в 1937 році і триває донині. " Ну який, блін, Пассат в 1937 році? Не в 1937, а в 1973-му.
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