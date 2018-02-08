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ТОП-10 машин, які
завоювали світовий ринок

ТОП-10 машин, які завоювали світовий ринок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 12:40

ТОП-10 машин, які завоювали світовий ринок

Пропонуємо до обговорення:
Серед автомобілів є абсолютні рекордсмени за тиражем і популярністю.

Дивися повний текст ТОП-10 машин, які завоювали світовий ринок.
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"її випуск почався в 1937 році і триває донині. " Ну який, блін, Пассат в 1937 році? Не в 1937, а в 1973-му.
Sharpe
 
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