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Українці розповіли, скільки хотіли б отримувати щомісяця
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 бер, 2018 15:41
Пропонуємо до обговорення:
Фінансові запити чоловіків помітно вищі, ніж жінок.
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R2
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Додано: Суб 24 бер, 2018 15:41
16тыс.грн. - желаемая зарплата среднего украинца??? Люди, вы совсем с ума сошли??? Зачем падать так низко! Вы что, рабы??? Работать за еду, одежду и чужую крышу над головой, серьезно??? А как же свой дом, семья, двое-трое детей, жена??? Отдых в нормальном месте всей семьей раз в год, а лучше два раза... Наконец, иметь свою квартиру, хороший автомобиль и собрать чуть деньжат на "черный день": работу потерять легко, а вот найти может быть проблема... А заболеть, так вообще смерти подобно: в молодости все такие самоуверенные и каждый думает, что его это не коснется, но вот наступает 40 лет, а затем 50т и многие понимают, что все, что не заработал в 30ть - после 50ти уже не заработаешь!
Короче, в наших реалиях нормальной зарплатой можно считать что-то уровня 40-50 тысяч грн и выше, но никак не 16-17тысяч, которые выглядят как насмешка!!! Это тот уровень к которому нужно стремиться, а не жалкие 16 тысяч... прямо "верх мечтаний"... :-(
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Watcher
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Додано: Суб 24 бер, 2018 16:49
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anipoh
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Додано: Суб 24 бер, 2018 18:05
Watcher написав:
16тыс.грн. - желаемая зарплата среднего украинца??? Люди, вы совсем с ума сошли??? Зачем падать так низко! Вы что, рабы??? Работать за еду, одежду и чужую крышу над головой, серьезно??? А как же свой дом, семья, двое-трое детей, жена??? Отдых в нормальном месте всей семьей раз в год, а лучше два раза... Наконец, иметь свою квартиру, хороший автомобиль и собрать чуть деньжат на "черный день": работу потерять легко, а вот найти может быть проблема... А заболеть, так вообще смерти подобно: в молодости все такие самоуверенные и каждый думает, что его это не коснется, но вот наступает 40 лет, а затем 50т и многие понимают, что все, что не заработал в 30ть - после 50ти уже не заработаешь!
Короче, в наших реалиях нормальной зарплатой можно считать что-то уровня 40-50 тысяч грн и выше, но никак не 16-17тысяч, которые выглядят как насмешка!!! Это тот уровень к которому нужно стремиться, а не жалкие 16 тысяч... прямо "верх мечтаний"...
ну чувак, они просто более адекватные... ты хочешь зарплату тут выше, чем она в развитых странах учитывая PPP (Purchasing power parity), и с которой там ещё половину налогов заплатят, а у нас их считают чистыми.
Хотеть конечно можно, но что у нас такое производят с такой добавленной стоимостью? После уплаты на которые всех налгов и взносов получится 40-50к на работника?
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iAlex
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Додано: Суб 24 бер, 2018 18:23
Watcher написав:
16тыс.грн. - желаемая зарплата среднего украинца??? Люди, вы совсем с ума сошли??? Зачем падать так низко! Вы что, рабы??? Работать за еду, одежду и чужую крышу над головой, серьезно??? А как же свой дом, семья, двое-трое детей, жена??? Отдых в нормальном месте всей семьей раз в год, а лучше два раза... Наконец, иметь свою квартиру, хороший автомобиль и собрать чуть деньжат на "черный день": работу потерять легко, а вот найти может быть проблема... А заболеть, так вообще смерти подобно: в молодости все такие самоуверенные и каждый думает, что его это не коснется, но вот наступает 40 лет, а затем 50т и многие понимают, что все, что не заработал в 30ть - после 50ти уже не заработаешь!
Короче, в наших реалиях нормальной зарплатой можно считать что-то уровня 40-50 тысяч грн и выше, но никак не 16-17тысяч, которые выглядят как насмешка!!! Это тот уровень к которому нужно стремиться, а не жалкие 16 тысяч... прямо "верх мечтаний"...
В отличии от вас, большинство людей ни к чему не стремится. Люди хотят получать больше денег, не прикладывая дополнительных усилий, им и 16 000 в радость, если их будут платить просто так
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safonovstanislav
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Джон
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