Фінансові запити чоловіків помітно вищі, ніж жінок.
Дивися повний текст Українці розповіли, скільки хотіли б отримувати щомісяця.
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Додано: Суб 24 бер, 2018 15:41
Українці розповіли, скільки хотіли б отримувати щомісяця
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці розповіли, скільки хотіли б отримувати щомісяця.
Додано: Суб 24 бер, 2018 15:41
16тыс.грн. - желаемая зарплата среднего украинца??? Люди, вы совсем с ума сошли??? Зачем падать так низко! Вы что, рабы??? Работать за еду, одежду и чужую крышу над головой, серьезно??? А как же свой дом, семья, двое-трое детей, жена??? Отдых в нормальном месте всей семьей раз в год, а лучше два раза... Наконец, иметь свою квартиру, хороший автомобиль и собрать чуть деньжат на "черный день": работу потерять легко, а вот найти может быть проблема... А заболеть, так вообще смерти подобно: в молодости все такие самоуверенные и каждый думает, что его это не коснется, но вот наступает 40 лет, а затем 50т и многие понимают, что все, что не заработал в 30ть - после 50ти уже не заработаешь!
Короче, в наших реалиях нормальной зарплатой можно считать что-то уровня 40-50 тысяч грн и выше, но никак не 16-17тысяч, которые выглядят как насмешка!!! Это тот уровень к которому нужно стремиться, а не жалкие 16 тысяч... прямо "верх мечтаний"... :-(
Додано: Суб 24 бер, 2018 18:05
ну чувак, они просто более адекватные... ты хочешь зарплату тут выше, чем она в развитых странах учитывая PPP (Purchasing power parity), и с которой там ещё половину налогов заплатят, а у нас их считают чистыми.
Хотеть конечно можно, но что у нас такое производят с такой добавленной стоимостью? После уплаты на которые всех налгов и взносов получится 40-50к на работника?
Додано: Суб 24 бер, 2018 18:23
В отличии от вас, большинство людей ни к чему не стремится. Люди хотят получать больше денег, не прикладывая дополнительных усилий, им и 16 000 в радость, если их будут платить просто так
Додано: Суб 24 бер, 2018 21:18
Но почему министр спорта в стране которой отсутствует этот спорт получает такую зарплату? Исходя из последних олимпийских достижений в виде одной случайной медали это министерство нужно просто разогнать, а все их зарплаты пустить хотя бы на постройку одного трамплина в Карпатах.
Додано: Нед 25 бер, 2018 04:52
Re: Українці розповіли, скільки хотіли б отримувати щомісяця
А что в этом плохого? Ну я так живу и очень доволен. В гробу я видел стремление иметь дорогую машину, хатынку в три этажа, айфоны и дорогие часы, правда ездить два раза в год отдыхать мне нравится. Человек должен жить, а не работать-спать и опять работать ради набора вещей придуманные какими-то при*** для статуса.
Додано: Нед 25 бер, 2018 07:57
Міністра спорту в нас нема, є міністр молоді та спорту. Терміни підготовки олімпійського чемпіона понад 10 років. Підозрюю, що зарплат усіх працівників департаменту спорту не вистачить на побудову трампліну, який ще треба за щось утримувати. Ось у Львові до Євро-12 побудували за 400 млн. доларів стадіон, який вже сипеться. Спорт вищих досягнень доста дорога забава і мірятися з країнами у яких ВВП в десятки разів більше навряд чи доцільно.
16 тис. дійсно той мінімум який дозволить батькові утримувати родину з 2 дітьми на сьогоднішній день після "покращення" допомог на дітей у 2014 р., для 3-ох потрібно більше, а якщо такої зарплати не буде, то далі демографія стрімко донизу. Або, як варіант, діти не отримають нормального фізичного а інтелектуального розвитку.
Так що від розміру зарплати прямо залежить хто буде тут проживати через одне-два покоління.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 25 бер, 2018 08:17
Ну да, лучше ездить на древней колымаге на литовских номерах, снимать хату в 30-этажном муравейнике, бабушкофон и ездить летом отдыхать на дачу к соседу за 100 км от города. Лучше уж вообще не жить, чем так жить, понимая, что это твой максимум в жизни. Имхо
Додано: Нед 25 бер, 2018 08:31
Re: Українці розповіли, скільки хотіли б отримувати щомісяця
На самом деле, 16 000 даже на 1 человека не такая уж и грандиозная сумма. Если за эти деньги содержать ещё кого-то, то это уже выживание. Людям, и детям в частности, нужно не только кушать. Это хорошо, если есть какое-никакое своё жильё. А если нет?
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