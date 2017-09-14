Українці розповіли, скільки хотіли б отримувати щомісяця

Додано: Суб 24 бер, 2018 15:41

16тыс.грн. - желаемая зарплата среднего украинца??? Люди, вы совсем с ума сошли??? Зачем падать так низко! Вы что, рабы??? Работать за еду, одежду и чужую крышу над головой, серьезно??? А как же свой дом, семья, двое-трое детей, жена??? Отдых в нормальном месте всей семьей раз в год, а лучше два раза... Наконец, иметь свою квартиру, хороший автомобиль и собрать чуть деньжат на "черный день": работу потерять легко, а вот найти может быть проблема... А заболеть, так вообще смерти подобно: в молодости все такие самоуверенные и каждый думает, что его это не коснется, но вот наступает 40 лет, а затем 50т и многие понимают, что все, что не заработал в 30ть - после 50ти уже не заработаешь!

Короче, в наших реалиях нормальной зарплатой можно считать что-то уровня 40-50 тысяч грн и выше, но никак не 16-17тысяч, которые выглядят как насмешка!!! Это тот уровень к которому нужно стремиться, а не жалкие 16 тысяч... прямо "верх мечтаний"... :-(