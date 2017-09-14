Українці розповіли, скільки хотіли б отримувати щомісяця

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 09:16

  Watcher написав:16тыс.грн. - желаемая зарплата среднего украинца??? Люди, вы совсем с ума сошли??? Зачем падать так низко! Вы что, рабы??? Работать за еду, одежду и чужую крышу над головой, серьезно??? А как же свой дом, семья, двое-трое детей, жена??? Отдых в нормальном месте всей семьей раз в год, а лучше два раза... Наконец, иметь свою квартиру, хороший автомобиль и собрать чуть деньжат на "черный день": работу потерять легко, а вот найти может быть проблема... А заболеть, так вообще смерти подобно: в молодости все такие самоуверенные и каждый думает, что его это не коснется, но вот наступает 40 лет, а затем 50т и многие понимают, что все, что не заработал в 30ть - после 50ти уже не заработаешь!
Короче, в наших реалиях нормальной зарплатой можно считать что-то уровня 40-50 тысяч грн и выше, но никак не 16-17тысяч, которые выглядят как насмешка!!! Это тот уровень к которому нужно стремиться, а не жалкие 16 тысяч... прямо "верх мечтаний"... :-(

https://www.youtube.com/watch?v=VLrFQSRI1LI
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 09:38

  safonovstanislav написав:
  Попаданец написав:А что в этом плохого? Ну я так живу и очень доволен. В гробу я видел стремление иметь дорогую машину, хатынку в три этажа, айфоны и дорогие часы, правда ездить два раза в год отдыхать мне нравится. :D Человек должен жить, а не работать-спать и опять работать ради набора вещей придуманные какими-то при*** для статуса.

Ну да, лучше ездить на древней колымаге на литовских номерах, снимать хату в 30-этажном муравейнике, бабушкофон и ездить летом отдыхать на дачу к соседу за 100 км от города. Лучше уж вообще не жить, чем так жить, понимая, что это твой максимум в жизни. Имхо

В Сингапуре, Токио, Гонконге живут в муравейниках и радуются. Потому что это удобно. При современном ритме жизни, дома фактически только спят. Из крупных столиц низкая застройка только в Мехико - бескрайний город с фавелами на окраине, утопающий в пробках. Да и потребность в машине в мегаполисе весьма сомнительна. Удобнее общественный транспорт и такси.
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Повідомлень: 1349
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Подякував: 11 раз.
Подякували: 318 раз.
 
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