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Аренда сертификата торговца ЦБ
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Додано: Суб 24 бер, 2018 15:54
Сдам в аренду сертификат ТЦБ. Сертификат действителен до 06.2019. Стаж работы на фондовом рынке по сертификату 7,5 лет. Нарушений нет. В данное время в профучастнике не работаю и не числюсь.
тел. (066) 5999064, Владимир
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zovo_web
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