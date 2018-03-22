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Служба зайнятості може запропонувати вакансії з високою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 бер, 2018 17:05
Пропонуємо до обговорення:
Таку відповідь віце-прем'єр-міністр Павло Розенко дав на інформацію про те, що у Держслужбі зайнятості більше вакансій з мінімальною зарплатою.
Дивися повний текст Служба зайнятості може запропонувати вакансії з високою зарплатою, - Розенко
.
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