Таку відповідь віце-прем'єр-міністр Павло Розенко дав на інформацію про те, що у Держслужбі зайнятості більше вакансій з мінімальною зарплатою.
Дивися повний текст Служба зайнятості може запропонувати вакансії з високою зарплатою, - Розенко.
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Додано: Суб 24 бер, 2018 17:05
Служба зайнятості може запропонувати вакансії з високою...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Служба зайнятості може запропонувати вакансії з високою зарплатою, - Розенко.
Додано: Суб 24 бер, 2018 19:17
И на этом работники ЦЗ делают свой бизнес.
Black Jack - White Business
Додано: Суб 24 бер, 2018 19:18
есть объявления и по более зарплатами, где контактный телефон начинается на 090 :(
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