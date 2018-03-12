Кількість жителів-мільйонерів в Гонконзі за 2017 рік зросла до 1 млн осіб.
Дивися повний текст Кожен сьомий житель Гонконгу виявився мільйонером.
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Додано: Суб 24 бер, 2018 19:57
Кожен сьомий житель Гонконгу виявився мільйонером
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Дивися повний текст Кожен сьомий житель Гонконгу виявився мільйонером.
Додано: Суб 24 бер, 2018 19:57
Нашли чем удивить...
В Украине до денежной реформы 1996 года проживало более 50 миллионов миллионеров. Я ещё помню те счастливые времена.
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