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Кожен сьомий житель Гонконгу
виявився мільйонером

Кожен сьомий житель Гонконгу виявився мільйонером
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 19:57

Кожен сьомий житель Гонконгу виявився мільйонером

Пропонуємо до обговорення:
Кількість жителів-мільйонерів в Гонконзі за 2017 рік зросла до 1 млн осіб.

Дивися повний текст Кожен сьомий житель Гонконгу виявився мільйонером.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 19:57

Нашли чем удивить...
В Украине до денежной реформы 1996 года проживало более 50 миллионов миллионеров. Я ещё помню те счастливые времена.
Vial
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 15:55

  Vial написав:Нашли чем удивить...
В Украине до денежной реформы 1996 года проживало более 50 миллионов миллионеров. Я ещё помню те счастливые времена.

Сколько в Киеве квартир и домов - столько и милионэров 8)
Правда гривневых :mrgreen:
EKO
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 16:32

у каждого седьмого, более 127 000 долларов
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 17:32

  Vial написав:Нашли чем удивить...
В Украине до денежной реформы 1996 года проживало более 50 миллионов миллионеров. Я ещё помню те счастливые времена.


Ещё пару лет и будет лимонов 40 миллионеров. :mrgreen:
Ratatui
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