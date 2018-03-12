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Кожен сьомий житель Гонконгу виявився мільйонером
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 бер, 2018 19:57
Пропонуємо до обговорення:
Кількість жителів-мільйонерів в Гонконзі за 2017 рік зросла до 1 млн осіб.
Дивися повний текст Кожен сьомий житель Гонконгу виявився мільйонером
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R2
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Додано: Суб 24 бер, 2018 19:57
Нашли чем удивить...
В Украине до денежной реформы 1996 года проживало более 50 миллионов миллионеров. Я ещё помню те счастливые времена.
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Vial
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Додано: Нед 25 бер, 2018 15:55
Vial написав:
Нашли чем удивить...
В Украине до денежной реформы 1996 года проживало более 50 миллионов миллионеров. Я ещё помню те счастливые времена.
Сколько в Киеве квартир и домов - столько и милионэров
Правда гривневых
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EKO
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Додано: Нед 25 бер, 2018 16:32
у каждого седьмого, более 127 000 долларов
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Додано: Нед 25 бер, 2018 17:32
Vial написав:
Нашли чем удивить...
В Украине до денежной реформы 1996 года проживало более 50 миллионов миллионеров. Я ещё помню те счастливые времена.
Ещё пару лет и будет лимонов 40 миллионеров.
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Ratatui
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Додано: Нед 25 бер, 2018 21:52
EKO написав: Vial написав:
Нашли чем удивить...
В Украине до денежной реформы 1996 года проживало более 50 миллионов миллионеров. Я ещё помню те счастливые времена.
Сколько в Киеве квартир и домов - столько и милионэров
Правда гривневых
Далеко не каждая квартира в Киеве стоит 1млн грн и более
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Faceless
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