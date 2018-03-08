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Експерт пояснив, як зміниться
вартість оренди житла

Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 20:53

Експерт пояснив, як зміниться вартість оренди житла

Пропонуємо до обговорення:
Вартість оренди квартири у великих містах України з 6 тис. грн може зрости до 6,9 тис. грн.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 20:53

"Украинцы, проживающие в крупных городах, ежемесячно отдают за квартиру 80% от зарплаты. В Одессе аренда 2-комнатной квартиры стоит 10 тыс. грн. Во Львове молодая семья снимает 2-комнатную квартиру без евроремонта и с голыми стенами по 4950 грн в месяц. В то же время в Венгрии, Словакии или Польше аренда будет стоить менее половины месячной зарплаты."

Это аренда высокая или зарплата маленькая?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 20:57

  rjkz написав:"Украинцы, проживающие в крупных городах, ежемесячно отдают за квартиру 80% от зарплаты. В Одессе аренда 2-комнатной квартиры стоит 10 тыс. грн. Во Львове молодая семья снимает 2-комнатную квартиру без евроремонта и с голыми стенами по 4950 грн в месяц. В то же время в Венгрии, Словакии или Польше аренда будет стоить менее половины месячной зарплаты."

Это аренда высокая или зарплата маленькая?

В данном случае - ни то, ни другое. Просто чушь - отдавать 80% ЗП на аренду.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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